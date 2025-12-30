Сняг в предградията на Атина, глобяват шофьори без вериги

Синоптиците в Гърция прогнозират нахлуване на полярен въздух, който ще донесе значително застудяване и снеговалежи в навечерието на Нова година.

Очакват се превалявания от сняг в планинските и полупланинските райони на Северна Атика, както и в части от Централна Гърция (Евия, Беотия). Снегът може да достигне и по-ниски надморски височини в северните предградия на Атина. В Егейско море и по източното крайбрежие на Атика ще духат силни северни ветрове със сила до 7-8 по скалата на Бофорт, което допълнително ще засили усещането за студ.

Очаква се рязък спад, като живакът в Атина ще варира между 5°C и 12°C, а в северните части на областта ще паднат до около нулата, предизвиквайки слани и заледявания.

Властите предупреждават за повишено внимание по националната пътна мрежа в посока север, особено в проходите, където може да се наложи използването на вериги.

Въпреки застудяването, в самата нощ на Нова година се очаква облачността в Атина да се разкъса, но температурите ще останат ниски.

Припомняме, че веригите са задължителни при наличието на пътен знак (син кръгъл знак с верига на него) или при официално обявени зимни условия (сняг, лед) в определен район, като например в Северна Атика по време на очакваните снеговалежи. При проверка от пътната полиция и установяване на нарушение, липса на вериги в автомобила при въведено задължение, или ако не са монтирани при необходимост, глобата е 80 евро.

Автомобилите, оборудвани със зимни гуми с маркировка "M+S" (Mud and Snow) или със символа "алпийски тривърх" (планина със снежинка), обикновено са освободени от задължението да носят вериги, освен ако не е указано друго за екстремни планински условия.