Ким Чен Ун призовава за засилване на артилерийското производство преди конгрес на управляващата партия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира завод, произвеждащ реактивни системи за залпов огън, и нареди увеличаване на продукцията на оръжейна система, предвидена да формира основата на модернизираната далекобойна артилерия на КНДР, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните държавни медии, пише БТА.

През последните седмици Ким направи серия посещения във фабрики, които произвеждат оръжие, инспектира ядрена подводница и наблюдаваше ракетни изпитания, а всичко тове се случва преди Деветия конгрес на Корейската трудова партия (КТП), свикан за догодина, за да набележи новите политически цели пред страната.

Северна Корея не е обявила точната дата на висшия партиен форум, но експерти очакват това да се случи още през януари.

„Необходимо е да се усъвършенства още производствената инфраструктура на предприятието, за да се осигури силен производствен капацитет и по този начин да се гарантира пълен успех в постигането на целите за производство на боеприпаси, които ще бъдат определени на Деветия конгрес на КТП", цитира държавната медия КЦТА думите на Ким.

Знаците, които севернокорейският лидер дава напоследък с демонстрирането на ядрена мощ, включително с показването на подобрена версия на крилати и артилерийски ракети, подсказват, че на конгреса вероятно ще има повик от негова страна за засилване на производството на ядрено оръжие и на нови оръжейни системи, смятат анализатори.

„През идната година за Северна Корея ще бъдат отворени и вратите да преговаря със САЩ, така че всички тези военни ходове на Ким са свързани и с опитите му да си осигури повече лостове за въздействие при евентуални преговори, като демонстрира ядрена мощ", коментира Пак Уон-гон, експерт по Северна Корея в Университета "Евха" в Сеул.