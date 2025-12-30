Британец твърди, че е незаконно задържан в имиграционен център у нас

Британец твърди, че е бил незаконно задържан в имиграционен център в България за две седмици, след като сигнализирал в полицията, че паспортът му е бил откраднат, съобщи "Дейли мейл".

38-годишният Робърт Уивър дошъл на тридневно посещение у нас, но това се превърнало в "две мъчителни седмици, през които не могъл да се свърже с близките си и за малко да загуби работата си".

Уивър дошъл сам в ски-курорта Банско през октомври 2025 г., за да разгледа имот близо до популярната туристическа дестинация.

Мъжът, който работи като пилот, отседнал в хотел. Сутринта, в която трябвало да замине, установил, че паспортът му го няма в сейфа на стаята му. Той отишъл в полицията, за да съобщи за кражбата. Там обаче го задържали, защото не можел да докаже самоличността си. Уивър предоставил подробности за обратния си полет и обяснил, че е живял в страната и преди, дори имал имот.

Според "Дейли мейл" мъжът е оставен в килия без достъп до тоалетна и питейна вода, на следващия ден е преместен в център за задържане. Там бил в килия с още шестима, получаван храна един път на ден и имал право да излиза навън само за 20 минути на ден.

Бил му и отказан достъп до телефон, за да се обади на близките си и адвокат. Мъжът успял да се свърже с британското посолство, когато друг задържан тайно му дал телефон.

При отвеждането му в София Столичната полиция му се извинила за инцидента, пише "Дейли мейл". Посолството му издало спешни документи за пътуване и той се е завърнал във Великобритания няколко дни по-късно.

Уивър сега води дело срещу българските власти за незаконно лишаване от свобода, твърди британската медия.