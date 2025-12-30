Сирия представя нови банкноти с национални символи, а не с лидери

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временният сирийски президент Ахмед аш Шараа и управителят на централната банка на страната Абдул Кадер Хасрия представиха преработени банкноти, на които се акцентира върху географските характеристики и многообразието на страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Предишните банкноти носеха портрети на бившия президент Башар Асад, докато по-старите емисии съдържаха изображения на баща му Хафез Асад.

Преходното сирийско правителство също така заяви, че новите банкноти ще включват деноминация, като ще бъдат премахнати две нули, съобщи сирийската държавна информационна агенция САНА.

Новите банкноти, които ще бъдат емитирани в купюри от 10 до 500 сирийски лири, съдържат дизайни, свързани с различни части на страната.

Говорейки на церемонията по откриването, Аш Шараа заяви, че корекцията на валутата бележи началото на нова фаза за Сирия. Той подчерта, че премахването на нулите от валутата само по себе си не подобрява икономиката, а по-скоро улеснява ежедневните финансови транзакции. Според него икономическото възстановяване зависи от увеличаване на производството, намаляване на безработицата и укрепване на банковия сектор.

Сирийският лидер призова гражданите да не бързат да „обменят стари банкноти". Той каза, че съществуващата валута ще бъде заменена по фиксиран график, предупреждавайки, че прекомерното търсене може да повлияе негативно на валутния курс.

Временният президент също така подчерта необходимостта от борба с валутните спекулации и възстановяване на общественото доверие в сирийската лира. Хасрия заяви, че периодът на обмен ще продължи 90 дни и може да бъде удължен при нужда.

Сирийската лира рязко се обезцени от избухването на гражданската война през 2011 г., губейки над 99% от стойността си.