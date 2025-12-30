Турската полиция задържа 110 заподозрени членове на „Ислямска държава“

Турската полиция задържа 110 заподозрени при операция срещу „Ислямска държава“ днес, ден след като трима полицаи и шестима бойци бяха убити при престрелка в северозападна Турция, съобщи главната прокуратура в Истанбул, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Полицията проведе осемчасова обсада на къща в град Ялова, на брега на Мраморно море южно от Истанбул, седмица след като повече от 100 предполагаеми членове на „Ислямска държава“ бяха задържани по подозрение, че са планирали нападения по време на Коледа и Нова година. Осем полицаи и още един служител на силите за сигурност бяха ранени при акцията в имота, който беше един от над 100 адреса, по които властите са действали в понеделник. В операцията днес полицията е провела обиски на 114 адреса в Истанбул и още две провинции, като е арестувала 110 от общо 115-те издирвани заподозрени, се казва в изявлението на прокуратурата. Посочва се, че са иззети различни дигитални материали и документи. Турция засили операциите срещу предполагаеми бойци на „Ислямска държава“ тази година, тъй като групировката отново започва да се появява на световната сцена, припомня Ройтерс. САЩ извършиха въздушен удар срещу бойци в северозападна Нигерия миналата седмица, а двама въоръжени мъже, които нападнаха събитие за Ханука на плажа Бондай в Сидни този месец, изглежда са били вдъхновени от „Ислямска държава“, според австралийската полиция. На 19 декември американската армия нанесе удари по десетки цели на групировката в Сирия като отговор на нападение срещу американски военнослужещи. Преди почти десет години джихадистката групировка беше обвинена в серия нападения срещу цивилни в Турция, включително стрелба в нощен клуб в Истанбул и на главното летище в града, при които загинаха десетки хора. Турция беше основен транзитен пункт за чуждестранни бойци, включително членове на „Ислямска държава“, които влизаха и излизаха от Сирия по време на войната там. През следващите години полицията редовно провеждаше акции срещу групировката и имаше малко нападения след вълната от насилие между 2015 и 2017 година.