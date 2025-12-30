ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саудитска Арабия предупреди Абу Даби, че предприема "опасни" действия

Абу Даби СНИМКА: Pixabay

Саудитска Арабия отправи предупреждение към Обединените арабски емирства във връзка с подкрепата на ОАЕ за настъплението на сепаратистите в Южен Йемен, определяйки я като "изключително опасна", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В официална позиция от днес саудитското Министерство на външните работи директно свърза ОАЕ със започналото наскоро настъпление на Южния преходен съвет.

Саудитското външнополитическо ведомство заяви, че националната сигурност на Саудитска Арабия представлява "червена линия", която Рияд ще отбранява, и изрази надежда, че ОАЕ ще предприемат необходимите стъпки за запазването на двустранните отношения, предаде Ройтерс.

По-рано днес, Саудитска Арабия нанесе въздушни удари по йеменското пристанище Мукала заради доставка на оръжия за Южния преходен съвет, за която се смята, че е пристигнала от ОАЕ. Рияд твърди, че с тази доставка Емирствата са предоставили военна помощ на сепаратистите в Южен Йемен.

