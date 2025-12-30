Първите 1200 повиквателни за задължителната военна служба в Хърватия са изпратени

След 17 години пауза, хърватското Министерство на отбраната отново въвежда задължителната военна служба в страната, като вече е изпратило първите 1200 повиквателни на младежите за медицински прегледи, които ще се проведат през първата половина на януари 2026 г., съобщава хърватското издание "Индекс", цитирано от БТА.

Младежите, които преминат медицинските прегледи и бъдат одобрени за военна служба, ще бъдат изпратени в центрове за обучение, където ще получат екипировка и въоръжение и ще се запознаят с дневния ред и войнишката дисциплина.

В първите около петнадесет дни ще положат клетва, а след това следва обучение, което включва работа с оръжие, най-вече с пушка и пистолет, оказване на първа помощ, използване на оборудване за защита и придвижване. Обучението обхваща и основни аспекти от военния живот, като поведение в спалното помещение и оправяне на леглото.

В контекста на сегашните геостратегически и политически условия, хърватският военен анализатор генерал Славко Барич смята, че въвеждането на военна служба е един от двата основни проекта за подготовка на отбраната на Хърватия, заедно с купуването на ново оръжие и военна техника. Целта е, подчертава той, да се създаде широка база от хора, които са подготвени за отбранителни задачи, които са социализирани и които в даден момент ще могат да изпълняват всички нужни задачи за защитата на страната.