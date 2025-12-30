Президентът на Южна Корея ще посети Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон ще бъде на държавно посещение в Китай от 4 до 7 януари по покана на президента Си Цзинпин, обяви говорител на китайското Министерство на външните работи, цитиран от агенция Синхуа, предава БТА.

Сеул също потвърди информацията за посещението. Двамата президенти за последно се срещнаха в кулоарите на срещата на върха на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в южнокорейския град Кьонджу, припомня Франс Прес.

Южнокорейският лидер иска да възстанови връзките с Китай, който е най-големият търговски партньор на страната му, тъй като отношенията между двете страни бяха напрегнати през мандата на предшественика му Юн Сух-йол.

И неотдавна също така поиска помощ от Си за усилията си да възобнови разговорите със Северна Корея, посочва Ройтерс.

Това ще бъде първото посещение в Китай на И, който встъпи в длъжност през юни.

Двамата лидери възнамеряват да обсъдят планове за постигане на конкретни резултати в сфери като веригите за доставки, заяви говорител на канцеларията на южнокорейския президент. И също така ще посети Шанхай и ще участва в събития за изграждане на сътрудничество и за създаване на стартъпи.