Израел защити в ООН решението си да признае Сомалиленд

Израел защити пред ООН решението си официално да признае самопровъзгласилата се Република Сомалиленд, но няколко страни се усъмниха дали ходът не е свързан с по-широк замисъл там да бъдат преселени палестинците от Газа, или с разполагане на военни бази, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това не е враждебна стъпка срещу Сомалия, нито изключва възможността за бъдещ диалог между страните. Признаването не е акт на пренебрежение. Това е възможност", каза пред Съвета за сигурност на ООН израелският заместник постоянен представител в Обединените нации Йонатан Милер.

В петък Израел стана първата страна, признала Сомалиленд за независима държава.

Двайсет и две членната Арабска лига, регионално обединение на арабските държави в Близкия изток и Африка, се противопостави на "всякакви мерки, произтичащи от това незаконно признаване, които биха имали за цел да улеснят изселването на палестинския народ или да създадат възможност за използване на сомалийските пристанища за създаване на военни бази", каза пред Съвета постоянният представител на Арабската лига в ООН Магед Абделфатах Абделазиз.

"В контекста на предишни споменавания от Израел на сомалийския регион Сомалиленд като възможна дестинация за депортиране на палестинския народ, най-вече от Газа, това незаконно признаване буди силно безпокойство", каза на заседанието заместник-ръководителят на пакистанската мисия в ООН Мухамад Усман Икбал Джадун.

Израелската делегация в Обединените нации засега не е коментирала пред журналисти тези обвинения, нито ги засегна в изложението си пред Съвета. През март външните министри на Сомалиленд и Сомалия казаха, че не са получавали никакви запитвания за разселване на палестинци от Газа.

В мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп се казва, че: "Никой няма да бъде принуждаван да напуска Газа, а тези, които искат да го направят, ще бъдат свободни да го направят и да се върнат, когато пожелаят".

Коалиционното правителство на Израел, най-дясното и най-религиозно консервативното в историята, включва крайнодесни политици, които искат анексиране на Газа и Западния бряг и палестинците да бъдат призовани да напуснат родните си краища.

Сомалийският постоянен представител в ООН Абукар Дахир Осман каза пред Съвета за сигурност, че неговите членове Алжир, Гаяна, Сиера Леоне и Сомалия "ясно и недвусмислено отхвърлят всякакви стъпки, насочени към постигането на тази цел, включително всякакви опити на Израел да мести палестинско население от Газа в северозападния регион на Сомалия".

СОМАЛИЛЕНД СРЕЩУ ПАЛЕСТИНА

Сомалиленд се радва на фактическо самоуправление – и на относителен мир и стабилност – от 1991 г., когато в Сомалия избухва гражданска война, но сепаратисткият район така и не успя да си осигури официално признаване от нито една държава по света.

През септември няколко западни страни, сред които Франция, Великобритания, Канада и Австралия обявиха, че признават Палестина, с което се присъединиха към останалите три четвърти от 193-те членове на ООН, които вече са го направили.

Заместник постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус заяви: "Упоритите двойни стандарти на този Съвет и разфокусирането на вниманието му в друга посока го отклоняват от неговата най-важна мисия, а именно запазването на международния мир и стабилност".

Словенският постоянен представител Самуел Жбогар оспори тезата ѝ: "Палестина не е част от нито една държава. Тя е незаконно окупирана територия. Палестина е и страна наблюдател в тази организация."

Той добави: "Сомалиленд, от друга страна, е част от държава член на ООН и признаването на региона за независимо държавно образувание противоречи на Устава на Организацията на обединените нации."

Миналата седмица Израел каза, че ще търси незабавно сътрудничество със Сомалиленд в области като земеделието, здравеопазването, технологиите и икономиката. Бившият британски протекторат се надява признаването от Израел да насърчи и други страни по света да последват този пример, което би повишило дипломатическата му тежест и достъпа му до световните пазари.