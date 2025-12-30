Засилено полицейско присъствие в Сидни 3 седмици след атаката на плажа Бондай

Австралийските власти заявиха днес, че полицейското присъствие в Сидни ще бъде засилено в навечерието на Нова година - по-малко от три седмици след като 15 души бяха убити при терористична атака на плажа Бондай, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Повече от 2500 полицаи ще патрулират утре на обществени места в най-многолюдния град в Австралия, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс.

Щатският премиер Крис Минс заяви, че това ще бъде най-голямото разполагане на полицейски сили за отбелязването на Новата година в историята на страната. "Мерките бяха предприети, за да може хората да се чувстват в безопасност. Това е ясно и целенасочено послание от страна на полицията, че безопасността представлява първостепенен приоритет", посочи Минс по време на пресконференция.

"Знам, че ще има известно безпокойство след ужасните събития на 14 декември, но искаме хората в този щат да се опълчат срещу тези зли терористи, като прекарат време на най-красивото пристанище в най-красивия град на света утре вечер", допълни той.

Полицията на Нов Южен Уелс подчерта, че полицаите "ще използват всички налични средства, за да гарантират, че хората ще посрещнат Новата година по безопасен начин." "Засиленото полицейско присъствие ще увери общността, че полицаите са там, за да помагат, а не заради някаква по-голяма, активна или непосредствена опасност", гласи съобщението на полицията.

Властите очакват десетки хиляди души да се съберат на брега на пристанището на Сидни, за да видят прочутата заря по случай Нова година.

Полицейският комисар на Нов Южен Уелс Мал Лейниън заяви, че засиленото полицейско присъствие "ще бъде забележимо", като ще включва както полицаи в униформи, така и такива от специализирани части.

На 14 декември двама въоръжени мъже убиха 15 души на плажа Бондай в Сидни в първия ден от еврейския фестивал на светлините Ханука, което е най-смъртоносното нападение в новата история на Австралия.

Утре преди полунощ и преди празничните фойерверки на пристанището в Сидни ще се състои минута мълчание в памет на жертвите, а на пилоните на пристанищния мост ще бъде прожектирана менора.