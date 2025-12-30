ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха мъж, пребил съпругата си в село Долни Б...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21998906 www.24chasa.bg

КМГ: Китай е на първо място по ефективност на защитата на интелектуалната собственост

КМГ

680
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На днешната пресконференция на китайската Асоциация за насърчаване на търговията бе представен Доклад за индекс на защитата на интелектуалната собственост в света за 2024 г.

Според доклада Китай заема 7-о място сред 25 страни и постига отлични резултати в множество области, нареждайки се на първо място по ефективност на защитата на интелектуалната собственост, като запазва лидерската си позиция по отношение на общия брой заявки и показателите за индустриално въздействие. Китай заема второ място по отношение на основите на защитата, като се гордее с водещи в световен мащаб таланти в областта на научноизследователската и развойна дейност и корпоративни инвестиции. Страната заема второ място и по отношение на международното сътрудничество, като отбелязва значителен растеж в чуждестранното си присъствие и износа на иновации. От гледна точка на комплексния индекс, европейските държави продължават да се представят отлично, заемайки половината места сред първите десет в класацията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)