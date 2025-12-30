КМГ: Китай е на първо място по ефективност на защитата на интелектуалната собственост

На днешната пресконференция на китайската Асоциация за насърчаване на търговията бе представен Доклад за индекс на защитата на интелектуалната собственост в света за 2024 г.

Според доклада Китай заема 7-о място сред 25 страни и постига отлични резултати в множество области, нареждайки се на първо място по ефективност на защитата на интелектуалната собственост, като запазва лидерската си позиция по отношение на общия брой заявки и показателите за индустриално въздействие. Китай заема второ място по отношение на основите на защитата, като се гордее с водещи в световен мащаб таланти в областта на научноизследователската и развойна дейност и корпоративни инвестиции. Страната заема второ място и по отношение на международното сътрудничество, като отбелязва значителен растеж в чуждестранното си присъствие и износа на иновации. От гледна точка на комплексния индекс, европейските държави продължават да се представят отлично, заемайки половината места сред първите десет в класацията.