ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Терористичният акт срещу резиденцията на П...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21998911 www.24chasa.bg

КМГ: Министерство на отбраната: КНОА категорично ще защити обединението и суверенитета на държавата

КМГ

924
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 29 декември Източният военен окръг проведе учение „Мисия на справедливостта – 2025" около остров Тайван. Коментари в чуждестранните медии сочат, че това военно учение е в отговор на неотдавнашната мащабна продажба на оръжие от страна на САЩ на Тайван.

Източният военен окръг своевременно оповести информацията за организирането на учението „Мисия на справедливостта-2025". Външните сили непрекъснато преминават границите, повишават конфронтацията между двата бряга, сериозно нарушават сигурността и суверенитета на Китай и унищожават мира и стабилността в Тайванския проток, заяви говорителят на Министерството на отбраната Джан Сяоган

„Независимостта на Тайван" е напълно несъвместим с мира на протока. Външните сили, които подкрепят и насърчават „независимостта на Тайван", неизбежно ще пожънат последствията от своите действия. Китайската народноосвободителна армия няма да проявява милост в борбата срещу сепаратизма. Тя ще продължи да организира операции срещу отделянето и намесата, като решително защитава националния суверенитет, единството и териториалната цялост, допълни Джан Сяоган.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)