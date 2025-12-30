Страните от АСЕАН ще обсъдят ситуацията в Мианма след изборите

Премиерът на Малайзия Ануар Ибрахим заяви днес, че лидерите на държавите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) ще обсъдят последните развития в Мианма след произвеждането на първия етап от парламентарните избори в страната през уикенда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Всяка оценка (на събитията) ще се извършва последователно, водена от нуждата за намаляване на насилието и избягването на действия, които биха могли да задълбочат разделенията или да придадат преждевременна легитимност (на властите, които ще бъдат избрани - бел. ред.), както и от запазването на възможността за приобщаващо и надеждно бъдеще", посочи Ибрахим.

Първият етап от парламентарните избори в Мианма бе произведен в неделя, като следващите два етапа са насрочени за 11 и 25 януари. На 28 декември се гласуваше в 102 от 330 избирателни окръга в страната, голяма част от които са под контрола на бунтовнически групировки, отбелязва Ройтерс.

Подкрепяната от управляващата военна хунта Съюзна партия за солидарност и развитие обяви вчера, че е постигнала убедителна победа на първия етап от парламентарните избори, организирани от армията.

Хунтата, която дойде на власт с преврат през 2021 г., представя парламентарните избори като завръщане към демокрацията, но много страни и международни наблюдатели осъждат подобен тип ходове, които по техните думи целят да укрепят властта на управляващия режим, посочва Ройтерс.