На 30 декември В Пекин Китайската медийна група (КМГ) проведе симпозиум по случай 85-ата годишнина от началото на радиопредаванията на КНР. Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група Шън Хайсюн участва в срещата и произнесе реч. Настоящи и бивши водещи на Китайското национално радио, експерти и учени, както и представители на слушателите, обсъдиха подробно предаването на гласа на партията, насочването на общественото мнение, разпространението на културата и иновациите в интегрираното развитие, предлагайки съвети и препоръки за висококачествено развитие на радиото в новата епоха.

На срещата беше отбелязано, че след 18-ия Конгрес на ККП Китайското национално радио значително е повишило своята водеща роля, както и способността за разпространение и влияние в процеса на изграждане на популярни международни медии. На новия път трябва да сме смели в реформите и иновациите, да задълбочаваме интегрираната комуникация, да укрепваме изграждането на екипи от специалисти във всички медии и да постигнем нови пробиви в системните промени на основните медии, като допринесем с по-големи усилия за изграждането на Китай като културна сила, заяви Шън Хайсюн.