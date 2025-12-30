ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дженифър Лопес след развода: Развълнувана съм, че ...

КМГ: Новогодишното обръщение на Си Дзинпин за 2026 г. ще се излъчи на 31 декември от 19:00 часа

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китайският председател Си Дзинпин ще произнесе своята новогодишна реч за 2026 г. в 19:00 ч. на 31 декември в каналите на Китайската медийна група и интернет.

Каналите на Китайската национална телевизия, като CCTV-1, CCTV-13, CCTV-4, каналът 4К, Китайското национално радио, каналите на чужди езици към China Global Television Network (CGTN), Радио Китай за чужбина и новите медийни платформи на големите централни новинарски агенции в страната, сред които са People's Daily Online, Агенция „Синхуа" и приложението на CCTV News ще предадат на живо новогодишната реч на китайския държавен глава.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

