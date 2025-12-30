КМГ: Китай очаква дневен пътникопоток от 2,1 млн. души по време на новогодишните празници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По време на новогодишните празници се очаква значително увеличение на трансграничния пътнически поток на граничните контролно-пропускателни пунктове в Китай, съобщават от Националната имиграционна администрация.

Прогнозира се, че страната ще отчете средно над 2,1 млн. входящи и изходящи пътувания на ден през празничния период, което е увеличение с 22,4% в сравнение със същия период на миналата година.

Очаква се пътническият поток да достигне пика си на 31 декември 2025 г. и на 1 януари 2026 г. Големите международни летища, като Шанхай Пудун, Гуанджоу Байюн и Пекин Кепитъл, да бъдат сред най-натоварените по време на новогодишните празници.

Администрацията е поискала от граничните контролни органи в цялата страна да засилят наблюдението на трансграничния пътнически поток и операциите в пристанищата. Освен това те са длъжни да предоставят навременна информация, за да помогнат на пътниците да планират пътуванията си.

Властите са получили указания да гарантират, че китайските граждани не чакат повече от 30 минути за граничен контрол, като разполагат достатъчно дежурен персонал, подобряват насоките на място и организират по-добре дежурствата.

Пътниците се съветват да проверяват състоянието на граничния трафик преди пътуване, а китайските граждани трябва да прегледат ситуацията с безопасността и политиките за влизане в дестинациите си.