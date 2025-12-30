КМГ: Китайски изследователи създават нов модел за прогнозиране на стареенето на човешките органи

Екип от китайски изследователи разработи модел за прогнозиране на стареенето на 13 човешки органа, включително мозъка, който позволява прецизна оценка на нивата на стареене на органите, съобщи China Science Daily.

Предишните изследвания се фокусираха главно върху общите характеристики на цялостното стареене или проучваха само механизмите на стареене на изолирани органи, което затрудняваше разшифроването на отличителните генетични модели и молекулярни пътища, свързани със стареенето на различните органи. Това пречеше на по-задълбоченото разбиране за същността на стареенето и ограничаваше разработването и прилагането на прецизни стратегии за борба със стареенето.

Изследователският екип, ръководен от Ян Тиелин от университета Сиан Дзяотун, проведе анализ на цялостния геном, който идентифицира 119 генетични локуса, свързани със стареенето на органите. Сред тях само 27 бяха свързани със стареенето на няколко органа, което потвърждава, че генетичната регулация на стареенето е много различна в различните органи в човешкото тяло. Проучването подбра и идентифицира 554 гена, стоящи зад процеса на стареене на всеки орган.

Новият модел улеснява ранното скриниране на групите с висок риск и изяснява причинно-следствените връзки между стареенето на органите и хроничните заболявания, както и въздействието на тютюнопушенето върху стареенето на конкретни органи.

Изследването е публикувано в Nature Communications.