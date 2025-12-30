Задържаните при турската акция срещу "Ислямска държава" вече са 357

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турската полиция проведе нови мащабни операции срещу групировката „Ислямска държава" в цяла Турция днес и задържа 357 заподозрени, съобщи вътрешният министър Али Йерликая, предаде Асошиейтед прес.

По-рано Главната прокуратура в Истанбул съобщи, че 110 заподозрени са били задържани при обиски на 114 адреса.

Акциите се случиха ден след смъртоносна престрелка в северозападната провинция Ялова, където трима полицаи и шестима бойци на „Ислямска държава" бяха убити. Още осем полицаи и един нощен пазач бяха ранени, когато полицията щурмува къща, използвана като скривалище.

Турция започна серия от операции срещу предполагаеми бойци на „Ислямска държава" през последната седмица, след като се появиха информации, че членове на групировката планират атаки по време на Коледа и Нова година, съобщиха властите.

Днес турската полиция е проведе едновременни акции в 21 провинции, включително в Истанбул, Анкара и Ялова, и е задържала 357 заподозрени, каза вътрешният министър Али Йерликая в профила си в Екс. Той не даде повече подробности, съобщава БТА.

Някои от задържаните имат връзка с бойците, които стреляха по полицията в Ялова, а други са заподозрени, че са планирали възможни атаки около Нова година, се казва още в съобщението.

Няколко от задържаните са заподозрени, че са събирали пари под претекст, че са за благотворителност, и са ги изпращали към мрежи, свързани с „Ислямска държава" в Сирия, според прокуратурата.

В Анкара полицията е задържала 17 заподозрени при акции, сред които 11 чужденци, съобщиха властите, като добавиха, че са намерили дигитални материали, които ги свързват с бойци на „Ислямска държава" в конфликтни зони.

„Ислямска държава" е отговорна за поредица от смъртоносни атаки в Турция, най-известната от които е стрелбата в нощен клуб в Истанбул по време на новогодишните празненства на 1 януари 2017 година, при която загинаха 39 души, припомня още АП.