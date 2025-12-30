Известна актриса се бори за правото си да умре чрез асистирано самоубийство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

48-годишната известна актриса планира да умре чрез асистирано самоубийство, защото не може да преодолее психичното си заболяване.

Клер Бросо е диагностицирана с маниакална депресия, когато е на 14 години, след като се е страдала от наркотична, алкохолна и сексуална зависимост.

По-късно е бъде установено, че Бросо страда още от тревожност, хронични суицидни мисли, хранително разстройство, разстройство на личността, разстройство, свързано със злоупотреба с вещества, посттравматично стресово разстройство и редица други психични състояния, пише "Дейли мейл".

Бросо е правила опити за самоубийство безброй пъти и е била лекувана от психиатри, психолози и консултанти в цяла Северна Америка, разкри тя в отворено писмо, публикувано в нейния Substack по-рано тази година.

Тя е опитала десетки лекарства и терапии в опит да подобри психичното си здраве, но без резултат, съобщи New York Times.

Бросо, която няма нито партньор, нито деца, реши през 2021 г., че ще кандидатства за евтаназия по канадската програма Medical Aid in Dying (MAiD). Сега тя съди канадското правителство за правото да умре чрез асистирано самоубийство.

MAiD е процес, който позволява на възрастни, страдащи от „тежко и нелечимо медицинско състояние", да сложат край на живота си с помощта на лекар. Пациенти, чиито хронични заболявания са свързани единствено с психичното здраве, обаче все още нямат право на MAiD.

Изключването за психично здраве трябваше да приключи през март 2023 г., но беше отлагано два пъти, което означава, че Бросо може да няма достъп до MAiD до ​​2027 г. Сега тя предприема правни действия и е подала жалба до Висшия съд на Онтарио, в която твърди за реални нарушения на права.

Бросо е била отличничка в гимназията си в Монреал, участвала е в пиеси и е била сравнително популярна.

Завършва на 16 години и е привлечена да учи в елитен драматичен колеж в Квебек, където учи театрално изпълнение в продължение на две години.

След дипломирането си се мести в Ню Йорк и продължава обучението си в театралното училище Neighborhood Playhouse.

Тя получава стабилна работа в мюзикъли и филми и печели добри пари в сфера на дейност, която кара мнозина да се борят да свържат двата края.

Но точно когато започва да си прави име, тя страда от друг депресивен епизод, при който се бори да яде и дави емоциите си с алкохол и наркотици.

Бросо се връща в Монреал в началото на 20-те си години и е хоспитализирана в продължение на няколко месеца. И тъй като психичното ѝ здраве започва да се подобрява, кариерата ѝ отново започва да процъфтява.

Тя се появява в Entertainment Tonight Canada и The Strombo Show, радиопредаване, водено от канадския телевизионен водещ Джордж Стромбулопулос, съобщи Macleans.

Получава поддържащи роли във филмови и телевизионни проекти с Джеймс Франко и Даниел Стърн, сключва договор с верига комедийни клубове, участва в реклами в Лос Анджелис и дори получава някои сценарийни участия.

Въпреки това психичното и здраве отново се влошава.

Тя казва, че иска „същите права като другите с нелечими болести, за да избирам кога и как да умра" и твърди, че настоящият закон за асистираното самоубийство е дискриминационен.

Делото разпали вече разгорещен национален дебат около асистираното самоубийство. Дори психиатрите на Бросо са в противоречие по нейния случай.

Д-р Гейл Робинсън, професор по психиатрия в Университета в Торонто, заяви пред „Ню Йорк Таймс", че смята, че асистираното самоубийство е разумен избор за актрисата.

Робисън каза, че би се „радвала" Бросо да промени решението си, но „ще я подкрепи", ако получи зелена светлина за MAiD.

Другият ѝ психиатър, д-р Марк Феферград, обаче каза: „Вярвам, че може да се оправи" и добави, че „не мисля, че MAiD е най-добрият или единственият избор за нея".

Феферград смята, че предвид естеството на заболяването ѝ, искането на Бросо за MAiD трябва да се разглежда различно от исканията на пациенти с физически заболявания.