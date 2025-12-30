ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Терористичният акт срещу резиденцията на П...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21999174 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия призова ОАЕ да изтегли силите си от Йемен до 24 часа

1932
Премиерът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Снимка: Twitter/@warintel4u

Саудитска Арабия призова днес Обединените арабски емирства (ОАЕ) да изтеглят силите си от Йемен и да прекратят всякаква подкрепа за йеменски групировки, след като йеменските власти отправиха подобен призив, предаде Франс прес.

"Кралството подчертава колко е важно ОАЕ да се съобразят с искането на Република Йемен да изтеглят военните си сили от йеменска територия в рамките на 24 часа и да прекратят всякаква военна или финансова подкрепа за която и да било от страните в конфликта в Йемен", заяви министърът на външните работи на Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан Ал Сауд, визирайки подкрепата на ОАЕ за сепаратистите в Южен Йемен, съобщи БТА.

Премиерът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Снимка: Twitter/@warintel4u

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)