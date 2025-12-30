Саудитска Арабия призова ОАЕ да изтегли силите си от Йемен до 24 часа

Саудитска Арабия призова днес Обединените арабски емирства (ОАЕ) да изтеглят силите си от Йемен и да прекратят всякаква подкрепа за йеменски групировки, след като йеменските власти отправиха подобен призив, предаде Франс прес.

"Кралството подчертава колко е важно ОАЕ да се съобразят с искането на Република Йемен да изтеглят военните си сили от йеменска територия в рамките на 24 часа и да прекратят всякаква военна или финансова подкрепа за която и да било от страните в конфликта в Йемен", заяви министърът на външните работи на Саудитска Арабия Фейсал бин Фархан Ал Сауд, визирайки подкрепата на ОАЕ за сепаратистите в Южен Йемен, съобщи БТА.