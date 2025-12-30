Беларус разположи руска хиперзвукова ракета "Орешник" на своя територия

Беларус публикува днес видеозапис, на който се вижда разполагането на на територията на страната на руска хиперзвукова ракетна система "Орешник", на която може да бъде поставяна ядрена бойна глава, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това укрепва способността на Москва да нанася ракетни удари в цяла Европа.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко, верен съюзник на руския си колега Владимир Путин, който също започна преговори с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, обяви по-рано този месец разполагането на балистичната ракета със среден обсег .

Някои западни експерти заявиха, че разполагането, което би ускорило достигането на руски ядрени ракети до европейски цели в случай на война, подчертава нарастващата зависимост на Кремъл от използването на заплахата с ядрени оръжия на фона на стремежа на Москва да възпрепятства членовете на НАТО да доставят оръжия на Киев, които могат да нанасят удари дълбоко навътре на руска територия, посочва Ройтерс.

Двама американски изследователи казаха, че според тяхното проучване на сателитни снимки Москва вероятно разполага ракетите и техните мобилни пускови установки в бивша авиобаза в източната част на Беларус, съобщава БТА.

Видеозаписът, публикуван днес от Министерството на отбрана на Република Беларус, не разкрива местонахождението на ракетните системи, но показва мобилни пускови установки и техните екипажи, движещи се по горски маршрути, и специализирани войски, които покриват системи с камуфлажни мрежи.

Вижда се също така как висш офицер съобщава на войниците, че системите вече официално са в бойна готовност и, докато на заден план прехвърча слаб сняг, говори за редовните тренировки и разузнавателни рутинни дейности на екипажите.

През ноември миналата година Москва използва ракетата "Орешник" с конвенционална бойна глава срещу цел в Украйна. Путин се хвали, че е невъзможно да бъде прехваната, тъй като според данните развива скорост десет пъти по-висока (Max 10 - над 12 300 км/ч) от скоростта на звука (Max 1 - 1235 км/ч), отбелязва Ройтерс.