Кремъл: Терористичният акт срещу резиденцията на Путин цели да провали преговорите

Кремъл заяви днес, че Русия ще втвърди позицията си спрямо Украйна, що се отнася до евентуално мирно споразумение, след украинската атака с дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област вчера, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските обвинения, като каза, че това са "поредните лъжи", целящи да оправдаят следващи атаки на Москва срещу Украйна и да удължат войната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков наблегна над факта, че Украйна отрича да е извършила атака с дронове и че много западни медии се съгласяват с това твърдение, съобщи БТА.

"Този терористичен акт цели да провали преговорите. Дипломатическата последица ще бъде заемането на по-строга позиция от страна на Руската федерация по време на преговорите", подчерта Песков. Според него руската армия знае точно кога и как да отговори.

"Виждаме, че самият Зеленски се опитва да отрече това, а много западни медии, симпатизиращи на режима на Киев, започват да разпространяват новината, че това не се е случило. Това е напълно налудничаво твърдение", заяви Песков.

Говорителят на Кремъл отказа да даде повече информация за това къде се е намирал президентът Путин по време на атаката, като уточни, че предвид скорошните събития, такива подробности не бива да стават публично достояние.

На въпрос дали Русия разполага с физически доказателства за нападението с дронове Песков отговори, че противовъздушната отбранителна система е свалила безпилотните летателни апарати, но въпросът за техните останки остава в компетентностите на Министерството на отбраната.