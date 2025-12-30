ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Терористичният акт срещу резиденцията на Путин цели да провали преговорите

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Кремъл заяви днес, че Русия ще втвърди позицията си спрямо Украйна, що се отнася до евентуално мирно споразумение, след украинската атака с дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област вчера, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли руските обвинения, като каза, че това са "поредните лъжи", целящи да оправдаят следващи атаки на Москва срещу Украйна и да удължат войната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков наблегна над факта, че Украйна отрича да е извършила атака с дронове и че много западни медии се съгласяват с това твърдение, съобщи БТА.

"Този терористичен акт цели да провали преговорите. Дипломатическата последица ще бъде заемането на по-строга позиция от страна на Руската федерация по време на преговорите", подчерта Песков. Според него руската армия знае точно кога и как да отговори.

"Виждаме, че самият Зеленски се опитва да отрече това, а много западни медии, симпатизиращи на режима на Киев, започват да разпространяват новината, че това не се е случило. Това е напълно налудничаво твърдение", заяви Песков.

Говорителят на Кремъл отказа да даде повече информация за това къде се е намирал президентът Путин по време на атаката, като уточни, че предвид скорошните събития, такива подробности не бива да стават публично достояние.

На въпрос дали Русия разполага с физически доказателства за нападението с дронове Песков отговори, че противовъздушната отбранителна система е свалила безпилотните летателни апарати, но въпросът за техните останки остава в компетентностите на Министерството на отбраната.

