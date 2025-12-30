Иранският президент иска диалог с протестиращите

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова днес за диалог с участниците в протестите, които бяха предизвикани от икономическата криза в страната, предаде ДПА.

"Дадох насоки на министъра на вътрешните работи да започне диалог с представителите на протестното движение и да вземе предвид исканията им", написа Пезешкиан в социалната мрежа "Екс". Президентът обеща да реформира паричната и банковата система на Иран, както и да предприеме мерки за запазването на покупателната способност на населението, съобщава БТА.

Започналите демонстрации срещу влошената икономическа ситуация в столицата Техеран бързо прераснаха в политически протести, като можеха да бъдат чути призиви като "Смърт на диктатора", които бяха насочени срещу ислямската система.

Демонстрантите дори призоваха за възстановяването на монархията, като скандираха "Да живее кралят". Очевидци съобщават, че полицията е разпръснала мнозинството от протестиращи, използвайки сълзотворен газ.

Според очевидци протести са избухнали също в други големи ирански градове, например Исфахан и Керман.

На фона на рязкото обезценяване на иранския риал управителят на централната банка Мохамад Реза Фарзин подаде оставка вчера, а днес той бе заменен от бившия министър на икономиката и финансите Абдолнасер Хемати, който вече е ръководил централната банка на страната в периода от 2018 до 2021 г. Хемати ще встъпи в длъжност утре, като по този начин се завръща на политическата сцена след като беше освободен от поста на министър на финансите през март тази година, уточнява АФП.