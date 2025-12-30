Външният министър на Украйна: Никаква атака не е извършвана срещу резиденцията на Путин

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига призова днес другите страни да се въздържат да отговарят на, по думите му, „фалшивите руски обвинения" за атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин и заяви, че те подкопават мирния процес, предаде Ройтерс.

„Мина почти един ден, а Русия все още не е представила каквото и да било правдоподобно доказателство за обвиненията си за предполагаема украинска „атака срещу резиденцията на Путин". Няма и да представят. Защото то не съществува. Никаква такава атака не е била извършвана", написа Сибига в публикация в „Екс".