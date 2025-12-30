ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боряна Калейн на рождения ден на млада гимнастичка

Външният министър на Украйна: Никаква атака не е извършвана срещу резиденцията на Путин

Украинският външен министър Андрий Сибига Снимка: Twitter/@KhalilovaGulsum

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига призова днес другите страни да се въздържат да отговарят на, по думите му, „фалшивите руски обвинения" за атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин и заяви, че те подкопават мирния процес, предаде Ройтерс.

„Мина почти един ден, а Русия все още не е представила каквото и да било правдоподобно доказателство за обвиненията си за предполагаема украинска „атака срещу резиденцията на Путин". Няма и да представят. Защото то не съществува. Никаква такава атака не е била извършвана", написа Сибига в публикация в „Екс".

