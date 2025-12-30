ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боряна Калейн на рождения ден на млада гимнастичка

Мецола: Европа трябва да остане единна през 2026 г.

Роберта Мецола СНИМКА: Eкс/ @EP_President

През новата година Европа трябва да продължи да осигурява спокойствие, по-бързи реформи, качествени работни места и равни възможности, посочи днес председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в обръщение по повод настъпващата 2026 година.

По нейните думи ЕС трябва да бъде готов да носи отговорност за собствената си сигурност, да приеме страните, изпълнили изискванията да се присъединят към Общността, както и да продължи изграждането на партньорствата със своите съюзници по света. Според нея по пътя пред себе си Европа трябва да продължава да се ръководи от своите основни ценности, да постига резултати с единство и да гледа напред с надежда, а не към миналото с напразна носталгия.

Мецола пожелава Европа да бъде съпричастна и справедлива, с мисъл за по-младите поколения, на които предстои поемането на отговорността за ЕС, както и за възрастните хора, изпълнили своя дълг към обществото, съобщава БТА.

