Мецола: Европа трябва да остане единна през 2026 г.

През новата година Европа трябва да продължи да осигурява спокойствие, по-бързи реформи, качествени работни места и равни възможности, посочи днес председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в обръщение по повод настъпващата 2026 година.

По нейните думи ЕС трябва да бъде готов да носи отговорност за собствената си сигурност, да приеме страните, изпълнили изискванията да се присъединят към Общността, както и да продължи изграждането на партньорствата със своите съюзници по света. Според нея по пътя пред себе си Европа трябва да продължава да се ръководи от своите основни ценности, да постига резултати с единство и да гледа напред с надежда, а не към миналото с напразна носталгия.

Мецола пожелава Европа да бъде съпричастна и справедлива, с мисъл за по-младите поколения, на които предстои поемането на отговорността за ЕС, както и за възрастните хора, изпълнили своя дълг към обществото, съобщава БТА.