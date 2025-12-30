Граждани блокираха пътя към летището в Подгорица заради пречиствателна станция

Граждани днес блокираха започването на строежа на станция за пречистване на отпадни води в село Ботун, близо до черногорската столица Подгорица, а сега са блокирали и ключово кръгово движение към летището, съобщава черногорското издание „Виести".

По-рано около 200 полицаи пристигнаха на мястото на блокадата и арестуваха много от стотиците протестиращи, сред които и депутатът от Демократичната народна партия (ДНП), част от управляващата коалиция, Милан Кнежевич. Той призова съпратийците си към оттегляне на партията от правителството.

Гражданите, блокиращи пътя към летището заявиха, че ще останат на блокадата, докато не бъдат освободени арестуваните. Чак след това са готови да преговарят за сваляне на блокадата при строежа.

Към момента са се образували големи опашки от автомобили от всички пътища, водещи до кръговото движение, съобщи БТА.

Междувременно кметът на Подгорица Саша Муйович съобщи, че проектът за изграждане на станцията в Ботун вече е започнал на терен. Той поздрави полицията за проведената акция по премахване на гражданската блокада. Той допълни, че проектът е ключова инвестиция, насочена към запазването на здравето на гражданите и средата на живот.

Президентът на Черна гора Яков Милатович също коментира ситуацията, като посочи, че „вместо престъпниците, които опропастяват държавата, те арестуват старци и жени, които искат гласът им да се чуе".

Сръбският президент Александър Вучич подкрепи Кнежевич и ДНП, която е просръбска партия. Той написа в Инстаграм, че Кнежевич е лидер на сръбския народ и е арестуван докато е защитавал волята на народа.

Въпреки провеждането на референдум, на който жителите на регионалната община Зета се противопоставиха на изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води, община Подгорица, с подкрепата на правителството, съобщи по-рано, че се планират редица инфраструктурни проекти с цел трайно подобряване на качеството на живот на жителите на Ботун, включително строеж на станция.