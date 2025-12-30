ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9 са ранени при сблъсък на трамваи в Антверпен

Антверпен Снимка: Pixabay

Девет души бяха ранени, след като два трамвая се сблъскаха в белгийския град Антверпен тази сутрин, съобщи новинарска агенция Белга.

Инцидентът е станал около 8:30 ч. местно време на изхода на тунел.

По данни на полицията единият трамвай е ударил другия отзад. Ранени са седем пътници и двамата ватмани, единият от които е сериозно пострадал. Няма обаче опасност за живота на никой от ранените.

На мястото са изпратени множество екипи за спешна помощ. Други четири трамвая бяха евакуирани под земята, а за обслужване на пътниците бяха осигурени резервни автобуси, съобщи БТА.

Трамвайното движение по няколко линии в Антверпен е сериозно нарушено. Автомобилният трафик не е засегнат. Причините за катастрофата се разследват.

