Германия прекратява разследването срещу руския олигарх Усманов срещу 10 млн. евро

Германската прокуратура ще прекрати разследването срещу руския олигарх Алишер Усманов след плащане на глоба в размер на 10 млн. евро.

Роденият в Узбекистан руски милиардер и магнат в металургията, който миналата година беше преизбран за президент на Международната федерация по фехтовка, е обект на санкции от Европейския съюз, наложени след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

Прокуратурата в Мюнхен съобщи във вторник, че разследването срещу Усманов, което преди три години доведе до полицейски обиски на десетки имоти в Германия, свързани с него, ще бъде прекратено след получаване на глобата.

Прокуратурата заяви, че Усманов е заподозрян в прехвърляне на около 1,5 милиона евро чрез чуждестранни компании за управлението на два имота в градчето Ротах-Егерн, разположено на брега на езерото южно от Мюнхен, в месеците след налагането на санкциите.

Той също така е обвинен, че не е декларирал пред властите ценности, включително бижута, картини и вина. Защитата на Усманов оспори обвиненията за връзките му с компаниите и ценностите, както и приложимостта на правото на ЕС в случая.

Прокуратурата заяви, че прекратяването на разследването след плащането на глоба е разрешено съгласно германското наказателно право, съобщи БТА.