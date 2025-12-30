ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дженифър Лопес след развода: Развълнувана съм, че ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22001060 www.24chasa.bg

Германия прекратява разследването срещу руския олигарх Усманов срещу 10 млн. евро

2376
Руско-узбекският милиардер Алишер Усманов СНИМКА: Х/@Alisher76860060

Германската прокуратура ще прекрати разследването срещу руския олигарх Алишер Усманов след плащане на глоба в размер на 10 млн. евро.

Роденият в Узбекистан руски милиардер и магнат в металургията, който миналата година беше преизбран за президент на Международната федерация по фехтовка, е обект на санкции от Европейския съюз, наложени след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.

Прокуратурата в Мюнхен съобщи във вторник, че разследването срещу Усманов, което преди три години доведе до полицейски обиски на десетки имоти в Германия, свързани с него, ще бъде прекратено след получаване на глобата.

Прокуратурата заяви, че Усманов е заподозрян в прехвърляне на около 1,5 милиона евро чрез чуждестранни компании за управлението на два имота в градчето Ротах-Егерн, разположено на брега на езерото южно от Мюнхен, в месеците след налагането на санкциите.

Той също така е обвинен, че не е декларирал пред властите ценности, включително бижута, картини и вина. Защитата на Усманов оспори обвиненията за връзките му с компаниите и ценностите, както и приложимостта на правото на ЕС в случая.

Прокуратурата заяви, че прекратяването на разследването след плащането на глоба е разрешено съгласно германското наказателно право, съобщи БТА.

Руско-узбекският милиардер Алишер Усманов СНИМКА: Х/@Alisher76860060

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)