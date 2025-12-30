Продавачите на фермерските пазари в Гърция започват национална стачка на 7 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продавачите на традиционните фермерски пазари в Гърция (Лайки агора) ще започнат безсрочна национална стачка от 7 януари догодина, съобщиха местни медии, позовавайки се на информация за съвместно решение на техните федерации.

„Въпреки факта, че производителят и самонаетият земеделец продават своята продукция на ниска цена, провежданите политики увеличават разходите на всеки етап от разпространението", се казва в позиция на протестиращите.

Продавачите и производителите на откритите фермерски пазари настояват за мерки срещу високите цени и за реална подкрепа на земеделците чрез намаляване на производствените разходи. Сред основните им искания е и премахване на презумптивния метод на данъчно облагане, който е на базата на прогнозни, а не на реални приходи.

Различните видове традиционни фермерски пазари в Гърция дават възможност лицензирани търговци да продават земеделска продукция, закупена от производители, както и земеделци сами да продават произведената от тях продукция.

Към момента няма недостиг на плодове и зеленчуци по фермерските пазари в Атина, въпреки продължаващите фермерски протести в различни райони на Гърция.