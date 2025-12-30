Словашки депутат блъсна елен, след което даде положителна проба за алкохол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Словашкият депутат Мартин Смилняк от Християндемократическото движение е участвал в пътнотранспортно произшествие на 28 декември, при което е установено наличие на алкохол в дъха му, потвърдиха от партията пред словашката национална агенция ТАСР, съобщава БТА.

От движението допълниха, че Смилняк е готов да понесе отговорност за действията си. Той е хванат с минамално количество алкохол - 0,16 промила.

"Християндемократическото движение разполага с информация за пътен инцидент, станал в окръг Бардейов в Прешовски край на 28 декември. Депутатът Мартин Смилняк изрази искрено съжаление за инцидента, при който е дал положителна проба за 0,16 промила алкохол след сблъсък с елен", заявиха от партията.

От формацията посочиха още, че Смилняк сътрудничи на компетентните органи и е готов да поеме отговорност. "Християндемократическото движение ще уважи заключенията на съответните институции. Ще коментираме случая и ще заемем позиция след официалната им оценка и решение", допълниха от партията.

Според медийни публикации инцидентът е станал на третокласен път край село Швержов, след като управляваният от Смилняк автомобил се е сблъскал с диво животно.