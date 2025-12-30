Шамани в Перу предсказват за 2026 г.: Тръмп ще се разболее, край на войната в Украйна (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шаманите в Перу се събраха в понеделник за ежегодния новогодишен ритуал, където направиха предсказания за предстоящата година.

Според тях заболяване грози американския президент Доналд Тръмп и падане от власт за венецуелския му колега Николас Мадуро, пише New Straits Times.

„Съединените щати трябва да се подготвят, защото Доналд Тръмп ще се разболее сериозно", обяви Хуан де Диос Гарсия, докато се събираше с други шамани на плаж в южната част на Лима, облечен в цветно пончо и разпръсквайки цветя по пясъка.

Шаманите носеха големи плакати на световни лидери, над които кръстосаха мечове, изгаряха тамян, а върху някои от тях стъпваха.

Освен Тръмп и Мадуро, шаманите размахваха плакати на руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Цзинпин и украинския президент Володимир Зеленски.

„Виждаме Николас Мадуро победен", каза Гарсия. „Николас Мадуро ще избяга от Венецуела. Той няма да бъде заловен."

По-близо до дома, Гарсия предсказа, че Кейко Фухимори, дъщерята на бившия президент Алберто Фухимори, ще излезе победителка в президентските избори в Перу след три неуспешни опита.

„Жената, която мечтае да управлява Перу, успях да видя чрез вачума (растение на предците), че Кейко Фухимори ще бъде президент през 2026 г.", каза той.

Шаманите предсказаха и края на войната на Русия в Украйна. „Виждам, че конфликтът ще приключи, те ще вдигнат знамето на мира", предсказа Гарсия.

Церемонията се провежда всяка година в края на декември. Шаманите бяха предсказали края на войната в Украйна и през 2023 г.