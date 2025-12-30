Лондонската полиция застреля 60-годишен, заплашвал момиче с пистолет след катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската полиция застреля шофьор, който по-рано участва в катастрофа и е видян да насочва пистолет към момиче, преди да избяга през жилищен комплекс.

Свидетели казаха, че са видели мъжа да размахва пистолет след сблъсъка между кола и ван Mercedes на Лондон Роуд в Тетфорд, Норфолк, в 20:25 ч. в неделя.

Заподозреният, за когото се смята, че е на около 60 години, е прострелян на около половин миля от катастрофата на A11. Той е получил първа помощ, но е обявен за мъртъв на място малко преди 22:15 ч., пише "Дейли мейл".

Стрелбата е започнала, след като граждани съобщили, че са видели мъж с черен пистолет на Лондон Роуд, който се е насочвал към магазин на Sainsbury's.

Той е бил приближен и прострелян от полицията, докато е вървял в посока север по платното на A11 в посока юг.

Независимата служба за полицейско поведение (IOPC) е започнала разследване на стрелбата.

Вчера надзорният орган потвърди, че „два изстрела са били произведени от полицията малко преди 21:00 ч." в неделя.

Полицията съобщи, че един мъж, за когото се смята, че е шофьорът на едно от превозните средства, е напуснал мястото на инцидента, държейки нещо, описано като пистолет. Той е бил прострелян и е починал на място.

Остава неясно дали двамата шофьори, участвали в катастрофата, са се познавали.

Според The ​​Sun, свидетели твърдят, че са видели мъжа „да насочва пистолет към момиче", преди да премине през близък жилищен комплекс.

Друг свидетел описа, че е видял „едър мъж" и каза, че след катастрофата е имало две до три жени, които са крещяли.

„Чух нещо като трясък и нищо друго. Гледах телевизия, чух шума и наблюдавах от къщата. Имаше нещо като ван и сив седан. Когато осъзнах, че нещо се е случило, излязох. Колата се е движела към кръговото движение, а ванът се е движил към центъра на града. Беше странно, защото изглеждаше сякаш и двата са се завъртели.

„Ванът се беше обърнал при катастрофата, както и колата. Ванът имаше повредени врати от страната на пътника. Така че сигурно се е обърнал, иначе не разбирам как е било възможно. Малката кола също беше повредена от страната на пътника. И двата бяха с десен волан. Не мога да си представя как е възможно да са се докоснали.

„И двете коли бяха празни, когато излязох. Беше около пет минути по-късно. Но хората бяха на тротоара на около 10 метра от колата. Те крещяха. Бяха много шумни. Бяха две или три жени и един едър мъж."

Служители на реда са били извикани на Лондон Роуд Роколо 20:25 ч. в неделя, след като са получили сигнали за сблъсък между две превозни средства

Полицията в Норфолк съобщи, че е открила силно повреден ван Mercedes на мястото на катастрофата.

Превозното средство е било празно и въздушната възглавница се е задействала, когато служителите са пристигнали.

Другото превозно средство, Honda Jazz, е било повредено от едната страна. Шофьорът на колата е получил леки наранявания, но е отказал болнично лечение.

Директорът на IOPC Аманда Роу заяви: „Смъртоносните полицейски стрелби са рядкост, но когато се случат, е от съществено значение да се проведе независимо разследване на действията."