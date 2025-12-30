Френски политик настоя за национална почит в памет на легендарната Брижит Бардо

Френският десен политик Ерик Сиоти настоя страната да организира национално отдаване на почит в памет на легендарната актриса Брижит Бардо — предложение, което срещна остра съпротива от страна на левите партии, съобщава Би Би Си.

„Франция дължи почит на своята Мариана", заяви Сиоти, напомняйки, че през 60-те години именно Бардо е избрана за лице на символа на френската свобода.

Петицията, която той стартира след кончината ѝ, вече е събрала над 23 000 подписа и се ползва с одобрението на част от крайнодесните му съюзници.

Лидерът на социалистите Оливие Фор обаче подчерта, че националните почести са запазени за личности с „изключителни заслуги към нацията". По думите му Бардо е безспорна филмова икона, но и фигура, „отказала се от републиканските ценности".

Президентът Еманюел Макрон определи Бардо като „легенда на века", символ на свободния дух. В отговор Сиоти, начело на дясната партия UDR, призова президента да организира държавна церемония в нейна чест.

Според него Франция трябва да оцени приноса на жена, донесла световна слава на страната и подкрепила борбата за правата на жените и достъпа до аборт.

Кметът на Ница Кристиан Естрози вече обяви, че градът ще кръсти „емблематично място" на името на Бардо. В същото време тя остава поляризираща личност — и след смъртта си, както и приживе. Фор припомни, че актрисата е осъждана пет пъти за подстрекаване към расова омраза.

Брижит Бардо участва в близо 50 филма и се прочува с лентата „И Бог създаде жената" от 1956 г. През 1973 г. тя се отказва от киното и се посвещава на каузи, свързани със защитата на животните, като в продължение на години живее в Сен Тропе, в дома си „Ла Мадраг".

Тя обаче става толкова известна с крайнодесните си симпатии, колкото и с любовта си към животните. Част от изказванията ѝ са били насочени срещу мюсюлманите, а други са обиждали жителите на френския остров Реюнион в Индийския океан.

„Да бъдеш трогнат от съдбата на делфините, а същевременно да си безразличен към смъртта на мигранти в Средиземно море – каква степен на цинизъм е това?" написа в социалните мрежи депутатката от Зелените Сандрин Русо.

Във Франция съществуват различни форми на национално почитане.

Робер Бадентер, който премахна смъртното наказание във Франция, беше удостоен с национално честване под формата на тържествена церемония през 2024 г., както и певецът Шарл Азнавур през 2018 г.

По-вероятен вариант за Бардо би бил публичен поклон, подобен на този за рок звездата Джони Холидей, когато през 2017 г. големи тълпи изпълниха улиците на Париж.

Не всички в левицата са против идеята за национално честване на Бардо. „Защо не? Правили сме го и за други личности, особено за Джони Холидей", заяви социалистът Филип Брюн пред френско радио. „Ако президентът на републиката реши това, не виждам защо трябва да се противопоставяме", допълни той.

Самата Бардо от десетилетия избягваше публичното внимание, а близката ѝ приятелка Уенди Бушар каза, че тя изобщо не се е интересувала от медали и церемонии.

„Вероятно намерението е добро, но не съм сигурна, че тя, която живееше живот на простота и лишения, би искала подобно национално честване", заяви Бушар пред френска телевизия.

Журналистът Стивън Белъри, който е интервюирал Бардо по-рано тази година, се съгласи, че тя е искала нещо далеч по-просто и интимно. Кинолегендата е поискала да бъде погребана в дома си на Ривиерата – Ла Мадраг, а не в обществено гробище, където се е страхувала, че „тълпа от идиоти може да повреди гробовете на родителите и бабите и дядовците ми".

Въпреки това кметството на Сен Тропе съобщи, че тя ще бъде погребана при частна церемония в общественото гробище, което гледа към Средиземно море, недалеч от дома ѝ.

Фондация „Брижит Бардо", посветена на защитата на животните, съобщи, че погребението ѝ ще се състои на 7 януари в църквата „Нотр Дам дьо л'Асомпсион" и ще бъде излъчвано на екрани из целия град.