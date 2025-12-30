Пакистан и Бахрейн осъдиха предполагаемия опит на Украйна да удари резиденцията на Путин

Пакистан и Бахрейн осъдиха предполагаемия опит на Украйна да нанесе удар по резиденция на Владимир Путин в Новгородска област.

Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари коментира публикуваните в медиите съобщения, като заяви, че подобни инциденти могат да подкопаят усилията за мирно уреждане на конфликта в Украйна, съобщи пресслужбата на президентската канцелария, цитирана от ТАСС.

"Президентът заяви, че в критичен момент, когато преговорите за прекратяване на конфликта са в деликатна фаза, действията, които изострят напрежението, са крайно контрапродуктивни", се казва в съобщението. Зардари също призова страните в конфликта да проявят максимална сдържаност и да решават разногласията чрез диалог и дипломация.

По-рано премиерът на Пакистан Шахбаз Шариф нарече нападението над резиденцията на Путин "отвратителен акт, представляващ сериозна заплаха за мира, сигурността и стабилността". Той изрази солидарност с президента на Руската федерация, както и с правителството и народа на Русия, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА.

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров съобщи, че в нощта срещу 29 декември Киев е предприел атака с 91 дрона срещу държавната резиденция на президента на Русия в Новгородска област. Той каза, че всички безпилотни летателни апарати са били унищожени и че няма информация за пострадали или за щети, причинени от отломки.

Помощникът на Путин Юрий Ушаков каза, че Путин в телефонен разговор е съобщил на президента на САЩ Доналд Тръмп за атаката от страна на Киев, извършена "на практика веднага" след преговорите между САЩ и Украйна във Флорида, и е предупредил, че тя няма да остане "без най-сериозен отговор". Също така държавният глава е заявил пред американския лидер, че позицията на Русия в преговорите за уреждане на конфликта в Украйна ще бъде преразгледана.

Бахрейн също осъжда решително предполагаемия опит на Киев да нанесе удар с дронове по резиденция на руския президент, се казва в изявление на външното ведомство на кралството.

"Кралство Бахрейн решително осъжда опита за атака срещу резиденцията на Негово Превъзходителство Владимир Путин, президент на приятелската Руска федерация", се заявява в изявлението, публикувано на сайта на бахрейнското външно министерство.