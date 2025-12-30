Конфискуваха 12 тона развалена храна в гръцката област Атика

Инспектори в гръцката област Атика са иззели общо 12 тона развалено месо, месни продукти и храни на растителна основа по време на проверки, проведени от началото на декември, съобщиха служители, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини".

Екипите за проверки са извършили 4585 търговски и здравни проверки, при които са установени 628 нарушения. До момента наложените глоби възлизат на общо 324 400 евро.

Проверките са обхванали широк кръг от бизнеси, включително дистрибутори на месо и зеленчуци, супермаркети, фермерски пазари, магазини за млечни продукти, птицеферми, пекарни, ресторанти, магазини за дрехи, бензиностанции и услуги като фризьорски салони, фитнеси и паркинги.

„В област Атика не оставяме място за опасни игри нито със здравето, нито с парите на нашите съграждани", каза областният управител Никос Хардалиас, цитиран от БТА. - Нашите екипи за проверки присъстват на всеки пазар и във всеки квартал, като внимателно следят разпространението на продуктите и спазването на всички законови изисквания. Всеки, който се опита да извърши незаконни действия, ще се изправи пред закона незабавно и строго, без изключения".