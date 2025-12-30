Голям банков обир в Германия - откраднати са 30 млн. евро, разбити са 3200 сейфа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крадци са отмъкнали ценности на стойност около 30 милиона евро, след като са разбили приблизително 3200 сейфа в трезор на банка в западния германски град Гелзенкирхен, предаде ДПА, като се позова на правоохранителните органи.

Обирът е станал вчера и е засегнал над 2500 клиенти.

Това е една от най-големите банкови кражби от този тип в съвременната история на Германия, отбелязва ДПА.

Около 200 разтревожени клиенти са се събрали пред банковия клон, за да търсят информация за ценностите си. Част от тях са опитали да влязат насилствено в сградата, което е наложило полицията временно да затвори клона, съобщава БТА.

Това е може би един от най-големите кражби с взлом в германската криминална история. Грандиозният взлом беше открит в понеделник вечерта от пожарна аларма.

След него негодуванието сред загрижените клиенти нараства. За втори пореден ден голяма тълпа се събра пред клона на Sparkasse в квартал Бюер, за да получи информация.

Броят на хората, чакащи на студа пред банковия клон, отново се увеличи рано сутринта до приблизително 200, както съобщава репортер на DPA. „Искаме вътре, искаме вътре!", вика тълпата.

Няколко души са нахлули покрай служители на охранителна фирма във вестибюла на спестовната каса. Полицията е пристигнала с няколко патрулни коли и обезопаси входа.

Според първоначалните данни извършителите са преминали през паркинг. Маршрутът води през няколко врати към архивна стая, чиято стена е пробита към трезора. В процеса е използвана специална бормашина.

На уебсайта си спестовната банка помоли хората да се въздържат от посещение на мястото. „В момента уточняваме със застрахователната компания как уреждането на щетите може да бъде направено възможно най-удобно за клиентите."