Най-лудите коледни рекорди на "Гинес"

Германци накичиха 621 елхи у дома, "Боинг 737" паркира в чорапа на добрия старец в Италия, 3,2 тона пудинг в Англия, джинджифилово село в Ню Йорк

Няколко седмици преди Коледа германско семейство от Долна Саксония влезе в новините с огромната си страст да превръща къщата си в градчето Рентелн в истинска вакханалия от украсени коледни елхи. Сузана и Томас Йеромин за седми път подобряват собствения си рекорд, вписан в “Книгата на Гинес”, за най-много дръвчета, закичени с играчки, под един покрив. Този път

те са успели да наместят в 180 кв. м на дома си цели 621 елхи

При това всяка разкрасена по различен начин, без да се повтаря с никоя друга.

Елхичките – големи, малки, живи, изкуствени, оцветени, са навсякъде – дори в банята, в кухнята, по гредите на тавана, а собствениците едва се побират в претъпканите помещения. Томас признава, че са започнали да украсяват още през юни, за да успеят навреме. За целта използвали 125 000 играчки и 50 000 светлинки. Невероятната къща привлича любопитни от цяла Германия и дори от чужбина.

Коледа е идеално време за развихряне на въображението и за поставяне на всякакви причудливи приумици, достойни за вписване в “Книгата на рекордите на Гинес”, казват създателите . Един от най-разтапящите сърцето е този за най-възрастен хор, изпълняващ коледни песни. 17-те британци в него са на възраст между 90 и 99 години и на празника се събират да радват с изпълненията си публиката. Рекордът им е признат миналата Коледа.

През 2011 г. доброволческа организация в Италия бие постижението за най-голям коледен чорап по време на кампания за набиране на средства за възрастни хора в град Карара. Дали би могъл да се побере под елхата? Едва ли, тъй като е дълъг 51 м и 35 см и широк 21 м и 63 см. Иначе казано, в него спокойно може да се вмести “Боинг 737” и пак да остане място.

Стане ли въпрос за идването на Дядо Коледа, елхите и боровете, разбира се, са на почит. В състезанията за най-високо дърво се конкурират градове и градчета от цял свят.

Най-високата коледна елха е била дъгласова ела

(Pseudotsga menziesii), която се извисявала цели 64,6 м (212 фута), което е приблизително същата височина като наклонената кула в Пиза.

Била е толкова висока, че клоните е трябвало да бъдат временно отстранени по време на транспортирането, а след това отново прикрепени, когато елхата е била монтирана през декември 1950 г. в търговския център Нортгейт, Сиатъл, Вашингтон, САЩ. По време на процеса на украсяване са били поставени над 3600 лампички, които са изисквали електрически генератор, инсталиран до елхата.

Когато става дума за захранване на коледни светлинки, най-икономичното е в Мелбърн, Австралия, където 120 велосипедисти през 2012 г. въртят педалите, за да могат 35 028 крушки да светят в празнична инсталация.

В Близкия изток обаче не са по икономиите. В хотел в Абу Даби през 2010 г. издигат най-скъпото коледно дърво. Украсата му струва нито повече, нито по-малко от 11 млн. долара.

А какво ще кажете за коледно дърво, направено от хора? Подобен рекорд е поставен през 2015 г., когато 4030 души се подреждат под формата на елха на площада в Ченганур, Индия. В създаването на човешкото коледно дърво се включват почти всички ученици от местното училище.

Британска двойка пък тази година се сдоби със

сертификат за коледно дърво, създадено на 3D принтер

и високо 1,81 м. Рут Амон, изобретател и създател на съдържание, преди време е претендирал за слава с най-голямата електрическа четка за зъби, висока повече от 2 м.

Вълшебната бяла брада на Дядо Коледа не е единственото нещо, което разпространява празнично настроение. Джоел Щрасер от Куна, Айдахо, САЩ, не само украсява стаите, но и лицето си, като превръща брадата си в коледна елха. На 2 декември 2022 г. рекордьорът прикрепи впечатляващите 710 многоцветни празнични украшения към брадата си, постигайки рекордната титла за най-много коледни топчици в брада. Украсите за брада са най-новата кичозна модна тенденция за празничния сезон след грозния коледен пуловер.

Пътят към създаването на най-големия коледен пудинг започва на 3 юли 1992 г. и отнема около седмица, за да бъде напълно завършен. Сладкишът е представен по време на известния фестивал на пудинга в Огтън, Англия, който се провежда на 11 юли 1992 г. Когато е завършен, тежи невероятните 3,28 тона, което приблизително би се равнявало на над 16 000 торби картофи или на почти четири малки коли.

За приготвянето му били използвани 450 кг стафиди, касис, моркови, захар и мас, 113 кг брашно и захаросани кори, 6 кг индийско орехче, 2 кг сол,

900 яйца, 140 литра мляко и 470 литра бренди

Добавени са и допълнителни 700 кг тайни съставки, известни само на няколко души. Сместа била бъркана с миксер за цимент в продължение на 30 часа.

В Лагос, Нигерия, пък миналата година световното постижение бе за най-продължителен маратон за пеене на коледни песни. Тогава жена успя да изпълнява известните по цял свят хитове в продължение на 40 часа без сън и почивка.

8962-ма души се събраха през 2017 г. на стадион в Северна Дакота, за да правят едновременно снежни ангели с снега. А в Ню Йорк през същата година е било изработено най-голямото джинджифилово село, включващо

1251 малки къщички,

магазинчета и пр. Създадена от готвача Джон Лович, празничната експозиция e включвала 1800 кг глазура и 510 кг бонбони. Лович строи своите села от 25 години, като прекарва цяла година в проектиране, печене и създаване на сладкиша за следващата година. А най-голямото джинджифилово човече, изпечено през 2009 г. в Осло, Норвегия, е тежало 635 кг.

Децата обичат да си поръчват играчки на Дядо Коледа, но най-дългият коледен списък с желания в света е бил доставен в официалния роден град на добрия старец - Рованиеми в Лапландия, Финландия, през 2012 г. Списъкът с над 400 м дължина съдържал желания от 25 318 деца, всяко от които ги написало по 3 пъти. Участниците били от 30 страни.

Стане ли въпрос за зимния празничен сезон, няма как да се мине и без снежни човеци. През 2015 г. в Акабира на японския остров Хокайдо 1406 участници правят 2036 снежни човеци в разстояние само на един час.

Австрия стана дом пък на най-високия снежен човек в света

през 2020 г. С прякор Риези, той се извисява на 38,04 метра и счупи предишния рекорд, държан от снежна жена на име Олимпия с височина 37,21 метра в американския щат Мейн през 2008 г. Въпросът обаче е спорен и в “Книгата на рекордите” Олимпия все още фигурира като най-високия снежен човек. За направата са били необходими 5 900 000 кг сняг и много висок кран.