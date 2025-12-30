След над 400 г. датските пощи спряха доставянето на писма

Хартиените писма остават в миналото за Дания.

Датските пощи доставят днес писма до домакинствата в страната за последен път. Държавната пощенска компания „ПостНорд" (PostNord) обяви още през март, че ще преустанови напълно доставката на писма до края на годината. До края на декември ще бъдат премахнати и всички обществени пощенски кутии, а продажбата на пощенски марки беше прекратена на 18 декември, предава ДПА.

„Датчаните стават все по-дигитални и това, което преди се изпращаше по пощата, днес повечето хора получават в електронен формат", се посочва в съобщение на „ПостНорд". От началото на новото хилядолетие обемът на писмата в страната е намалял с повече от 90 процента, като тенденцията продължава. През пролетта компанията съобщи, че ще съкрати около 1500 работни места.

По-голямата част от кореспонденцията с публичните институции в тази страна от Европейския съюз отдавна се осъществява чрез цифрови платформи. Изключение от т.нар. „дигитална поща" правят около 300 000 души от близо шестмилионното население, сред които и възрастни хора в селските райони.

Около 1500 червени пощенски кутии в страната започнаха да бъдат постепенно премахвани още през лятото. Значителна част от тях бяха предложени за продажба онлайн, като в зависимост от състоянието им цените варираха между 200 и 270 евро. В рамките на няколко дни всички кутии бяха разпродадени, съобщава БТА.

Изпращането на писма в Дания отдавна е скъпо удоволствие. Стандартно писмо чрез „ПостНорд" струваше около 3,90 евро, а изпращането на писмо или пощенска картичка в чужбина – например до България – достигаше 6,70 евро.

Датските потребители вече разчитат основно на частната куриерска компания „Дао" (DAO) за изпращане на писма. Според проучване на датската транспортна администрация компанията се представя значително по-добре от „ПостНорд" по отношение на точността на доставките. Пощенските такси на „Дао" са и по-ниски. По данни на компанията в страната има около 1500 обекта, в които могат да се приемат писма.

Изпращането на писма от България до Дания ще продължи и след края на годината. Датското Министерство на транспорта възложи на „Дао" от 1 януари 2026 г. да поеме разпространението на международната поща на територията на страната.

Датската пощенска служба отговаряше за доставката на писма в страната от 1624 г., пише и „Гардиън". През последните 25 години изпращането на писма в Дания е отбелязало рязък спад, като е намаляло с повече от 90 на сто. Но има данни, че сред по-младите хора може да се наблюдава възраждане на любовта към писмата.

От куриерската компания „Дао" заявиха, че тяхно проучване е установило, че хората на възраст между 18 и 34 години изпращат два до три пъти повече писма в сравнение с останалите възрастови групи. Данните са от анализ на изследователя на потребителски и социални тенденции Мадс Арлиен-Сьоборг, който обяснява този ръст с факта, че младите хора „търсят противовес на дигиталното пренасищане". По думите му писането на писма все по-често се превръща в „съзнателен избор" за младите.

Съгласно датското законодателство възможността за изпращане на писма трябва да бъде гарантирана. Това означава, че ако „Дао" преустанови доставката на писма, правителството ще бъде задължено да определи друг оператор, който да поеме тази дейност.