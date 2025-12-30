Гърция отчита четирикратно увеличение на мигрантите от Либия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на мигрантите, идващи от Либия и достигащи южния гръцки остров Гавдос и южните брегове на остров Крит, се е увеличил четирикратно през 2025 г., сочат данни на Гръцката брегова охрана, цитирани от местни медии.

От началото на годината до последната неделя на декември са били регистрирани 19 948 души, пристигнали по т.нар. южен коридор. През 2024 г. броят им е бил 4935. Само за месец декември тази година около 3000 мигранти са достигнали островите Гавдос и Крит.

Електронното издание на в. „Катимерини" информира, че според експерти ръстът се дължи и на благоприятните условия за плаване в югоизточната част на Средиземно море.

Изданието цитира източници от бреговата охрана, според които двустранните контакти с либийските власти през юли, както и обучението на служители от либийската брегова охрана от техни гръцки колеги през август, не са дали желаните резултати за ограничаване на потока.

Турски контрабандни мрежи са пренасочили дейността си от източната част на Егейско море към маршрута Либия – Крит/Гавдос, пише още „Катимерини", позовавайки се на източници от гръцката брегова охрана.