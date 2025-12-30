Испания купува от Турция 30 учебни самолета за 2,6 млрд. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция и Испания подписаха сделка за 2,6 милиарда евро, която ще позволи на испанските военновъздушни сили да закупят 30 леки учебни самолета от турската държавна компания "Търкиш Аероспейс Индъстрис" (ТАИ, Turkish Aerospace Industries), започвайки от 2028 г., съобщи днес турският орган за отбранителна промишленост, цитиран от Ройтерс.

Турската компания и самолетостроителната корпорация "Еърбъс" (Airbus) подписаха споразумение за сътрудничество през юли като част от преговорите за поръчката, припомня агенцията. Окончателната сделка бележи първата продажба на учебния самолет "Хюржет" (Hürjet) в чужбина.

ТАИ ще изнася самолети "Хюржет" за Испания от 2028 до 2036 г., се казва още в изявление на турската компания, като се добавя, че споразумението ще проправи пътя за по-дълбоко сътрудничество в отбранителната промишленост между съюзниците от НАТО Турция и Испания, съобщава БТА.

"Това споразумение е пакет за износ на отбранителна промишленост с висока добавена стойност и многоизмерен подход", каза председателят на органа Халюк Гьоргюн, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че сделката "включва износ на "Хюржет", интегрирана архитектура за обучение, инфраструктура за поддръжка и дългосрочна оперативна подкрепа". Според него през последните години Турция е развила отбранителната си промишленост и е намала зависимостта си от чуждестранни доставчици. Държавата работи по производството на първия си местен изтребител КААН (KAAN) и система за противовъздушна отбрана, наречена "Стоманен купол".

В последните години Анкара се превърна във водещ производител и износител на дронове, отбелязва още агенцията.