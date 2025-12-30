Един загинал и 4-ма ранени при украински атаки с дронове срещу руската Белгороска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек загинал, а четирима души бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руската Белгородска област, съобщи в канала си в "Телеграм" оперативният щаб на областта, цитиран от ТАСС.

"При поредното нападение на Въоръжените сили на Украйна загина един мирен жител, а четирима бяха ранени", се казва в съобщението.

Междувременно ръководителката на здравеопазването в контролираната от Русия територия на Луганска област - Наталия Пашченко, съобщи, че украински щурмови дрон е атакувал превозно средство, с което са се евакуирали мирни жители на град Северск в Донецка област.

Двама от тежко ранените - жена и 20-годишният ѝ син - са настанени в Луганската държавна болница, уточни Плашченко в канала си в приложението "Телеграм", съобщава БТА.

От друга страна, министерството на отбраната в Москва съобщи, че в разстояние на 4 часа днес (от 12:00 до 16:00 ч. московско време) руската противовъздушна отбрана е свалила 22 украински дрона над Брянска област и над Краснодарския край, като 20 от безпилотните летателни апарати са били обезвредени над Брянска област.