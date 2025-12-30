ОАЕ изтегли силите си от Йемен след предупреждението на Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи, че доброволно е прекратило мисията на своите антитерористични подразделения в Йемен, съобщи Ройтерс.

Решението е взето заради последните развития и потенциалните им последици за сигурността и ефективността на антитерористичните операции, отбелязва информационната агенция на ОАЕ - УАМ.

По-рано бе съобщено, че Саудитска Арабия е нанесла въздушни удари срещу йеменския пристанищен град Мукала. Според Рияд ударите са били насочени срещу пратка с оръжия, предназначена за подкрепяни от ОАЕ сепаратистки сили, съобщи БТА.

Напрежението в Йемен е свързано с напредъка на подкрепяния от ОАЕ Южен преходен съвет (ЮПС) - сепаратистки сили, които контролират части от Южен Йемен. Саудитските власти определиха действията на Емирствата като "изключително опасни" и предупредиха, че доставените оръжия представляват заплаха за регионалната стабилност, отбелязва Асошиейтед прес. Рияд призова Абу Даби да изтегли силите си от Йемен в рамките на 24 часа и да прекрати всякаква подкрепа за йеменски групировки.

ОАЕ отрекоха да са доставяли оръжия за сепаратистите, като заявиха, че изпратените превозни средства са били предназначени за техни си, действащи в Йемен, както и че Саудитска Арабия е била предварително уведомена. Абу Даби призова за "сдържаност и мъдрост" и за по-тясна координация между съюзниците.