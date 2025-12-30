Вижте тайния дворец на Путин в Крим с криокамера за подмладяване, частна болница и позлатена баня (Видео, снимки)

Руският президент Владимир Путин е обвинен, че тайно се е сдобил с ултралуксозен дворец на стойност около 100 млн. паунда на отвесен бряг в окупирания Крим. Според журналистическо разследване комплексът разполага с частна болница, операционна зала, криокамера и златни аксесоари в баните, пише "Дейли мейл".

Имението, разположено на нос Айя в южната част на полуострова, първоначално е било построено за сваления украински президент Виктор Янукович. По-късно обаче, твърдят изследователи от екипа на покойния опозиционер Алексей Навални, то е превърнато в „огромен дворец", свързван с Путин.

Основната сграда е с площ близо 9 000 кв. м, а още една постройка — почти 5 000 кв. м — е скрита под оформени градини на склона. Комплексът включва частна крайбрежна алея, пристан и изкуствен плаж с бял пясък, както и нова хеликоптерна площадка.

Интериорът, според проектни документи и снимки, е разточителен дори в сравнение с другите резиденции, приписвани на Путин. Екипът на Навални коментира, че „величината на лукса буквално предизвиква замайване".

В отделни крила има две „царски спални". Само основната спалня е над 240 кв. м, с баня от над 50 кв. м. Описани са позлатени стълби, златно джакузи и санитария на стойност десетки хиляди паунда. Общата цена на обзавеждането в главните бани достига над 100 000 паунда всяка.

Споменава се и отделна спалня за предполагаемата дългогодишна партньорка на Путин — Алѝна Кабаева — както и стаи за две деца, както и помещение за служител от Федералната служба за охрана.

Цял етаж е зает от частна болница с кабинети, стоматология и напълно оборудвана операционна със съвременна техника. Разследващите твърдят, че това потвърждава обсесията на 73-годишния лидер със здравето му. Към комплекса има и криокамера, за която се казва, че Путин използва за „подмладяване" при –110°C.

В подземието е разположена „зона за развлечения", включително малко кино за осем души.

По данни на екипа на Навални дворецът е финансиран чрез същата мрежа от дружества и лица, която е замесена и в построяването на резиденцията край Геленджик. Общата стойност се изчислява на около 10 млрд. рубли — близо 100 млн. паунда, като тези средства се определят като „подкуп" към президента.

След като имотът е бил отнет от Янукович, той формално е трябвало да бъде превърнат в санаториум, но според разследването фактически е преминал в полза на кръга около Путин.