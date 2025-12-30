ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автобус се удари в жилищна сграда в Стокхолм, 10 п...

Дета загина при пожар в косовския град Призрен, други три са спасени

Пожар. Снимката е илюстративна. Снимка: pixabay

Дете на една година загина при пожар в къща в югозападния косовски град Призрен, съобщи вестник "Коха диторе".

По информация на местната полиция детето предполагаемо е починало след задушаване с дим. Пожарът е локализиран, а причините за него не са ясни.

Говорителят на полицията в Призрен Шачир Бютючи съобщи, че други три деца са били спасени, като им е била оказана медицинска помощ. Според сведения на болницата в Призрен те са на 4, 6 и 10 години и са в стабилно състояние.

От полицията съобщиха, че разследват обстоятелствата около инцидента, информира БТА.

