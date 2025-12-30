Полша дава повече права на еднополовите двойки с нов закон

Полското правителство одобри законопроект, който въвежда "договори за съжителство" за двойки, които живеят заедно, съобщи Ройтерс.

Законопроектът представлява форма на признаване на еднополовите съюзи в една от малкото държави в Европейския съюз, където правата на хората от общността ЛГБТИК+ остават силно ограничени.

Правителството на премиера Доналд Туск, който встъпи в длъжност през 2023 г. с обещание да отмени консервативните политики, критикувани от Брюксел за подкопаване на демокрацията и правата на малцинствените групи, среща сериозни трудности при прокарването на реформи, свързани с абортите и правата на общността ЛГБТИК+.

Част от съпротивата идва от по-консервативния му коалиционен партньор - Полската народна партия, както и от заплахите за вето от страна на двама президенти, свързани с дяснонационалистическата партия Право и справедливост (ПиС), загубила властта на изборите през 2023 г.

"Влизаме в парламента с компромисен проект, за който смятаме, че има мнозинство както в долната, така и в горната камара", заяви след заседание на кабинета Катажина Котула, която отговаря за правителствените политики в областта на равенството.

Законопроектът предвижда двама души, независимо от пола им, да могат да узаконят съжителството си пред нотариус. Той урежда въпроси като жилищни права, издръжка, достъп до здравна информация и здравно осигуряване, отпуск за полагане на грижи, общо данъчно облагане и данъчни облекчения. Мярката обаче не узаконява еднополовите бракове, които остават забранени.

Проевропейското правителство на Доналд Туск се надява ограниченият обхват на законопроекта да улесни одобряването му от полския президент Карол Навроцки. Организациите на ЛГБТИК+ изразиха разочарование, но признаха, че това вероятно е единствената мярка с реален шанс да бъде приета от парламента.

"Това не е момент на триумф. След две години управление на правителството на Доналд Туск управляващата коалиция най-сетне излезе с общо предложение", заяви организацията "Кампания срещу хомофобията" в позиция след първоначалното обявяване на законопроекта, цитирана от БТА.

"Това не е законът, за който се борим от години. Той е оскъден отговор на големи очаквания, но в сегашната ситуация е единственият, който може да даде поне някакво усещане за сигурност."