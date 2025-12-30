Японската премиерка се мести в резиденция, считана за обитавана от призраци

Премиерката на Япония Санае Такаичи, известна с това, че спи само по два часа в денонощието, може да има допълнителни проблеми със съня, след като се настани в резиденция, за която се говори, че е обитавана от призраци, предаде Франс прес.

Сградата, намираща се в центъра на Токио, е официална резиденция на премиерите и се намира до канцеларията на Такаичи. Според вярванията тя е обитавана от призраци на войници от предходния век.

Досега Такаичи живееше в апартамент, предназначени за японските депутати, но той се намираше на известно разстояние от премиерската канцелария. В началото на декември Такичи закъсня с 35 минути да дойде в офиса си след земетресение и беше упрекната от сънародниците си. Ето защо тя е решила да се премести в премиерската резиденция, съобщава БТА.

Сградата е открита през 1929 г., а архитектурата й е вдъхновена от бившия хотел „Империал" в Токио, проектиран от американеца Франк Лойд Райт. Днес хотелът вече не съществува. Премиерската резиденция на два пъти е била сцена на опит за преврат през 30-те години на миналия век. По време на тези опити няколко високопоставени японски представители, сред които и един премиер, са били убити от млади японски офицери. Твърди се, че замесените в това убийство, обикалят сега коридорите на страната като призраци.

Имотът беше обновен през 2005 г. и в него живееше предшественикът на Санае Такаичи – Шигеру Ишиба. Преди него премиерът Фумио Кишида също е живял там и също не е виждал призраци. Кишида дори се хвалеше, че винаги е спял много добре.

Но бившите премиери Шиндзо Абе и Йошихиде Суга предпочитаха да живеят на друго място..