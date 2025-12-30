Зеленски: След края на войната искам да си почина, да видя семейството си (Обзор)

Медведев зове за убийството на украинския президент

Смъртни заплахи към украинския президент Володимир Зеленски отправи Дмитрий Медведев - зам.-шефът на Съвета за сигурност на Русия и близък съюзник на Владимир Путин.

Медведев, който е известен с пиперливите си изказвания, отправи заплахи към Зеленски, след като ден по-рано Москва обяви, че 91 украински дрона са били изстреляни към резиденция на Путин на брега на Валдай. Киев отрече твърденията, но посланието на Медведев също беше недвусмислено: “Смрадливото киевско копеле се опитва да провали уреждането на конфликта”.

Явно Медведев е сметнал, че това му послание не е достатъчно. По-късно той продължи с обидните коментари по адрес на Зеленски: “В момента Мрачният жътвар диша във врата на копелето. Много е важно в бъдеще, след предстоящата му кончина,

трупът на зеления хомункулус, консервиран в алкохол,

да бъде изложен в Кунсткамера (научния музей в Санкт Петербург), където руските царе са събирали изроди за забавление на потомците си”.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също критикува предполагаемата атака по резиденцията на Путин, макар и доста по-сдържано: “Това е терористичен акт, целящ да провали преговорите. Той е насочен не само срещу президента Путин, но и срещу Доналд Тръмп”.

За непотвърдената атака съобщи по-рано външният министър на Русия Сергей Лавров. Той обясни, че всички дронове са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана на армията. Руското министерство на отбраната твърди, че силите му са прихванали 41 дрона над Новгород и други 49, летящи към резиденцията на Путин. Украински източници нарекоха твърденията “лъжи”, а освен това местни жители в близост до имота не са съобщили за експлозии вследствие на свалените дронове.

Резиденцията на Путин е заобиколена от над 20 съвременни ПВО системи, но ако твърденията на Москва са верни, те очевидно трябва да са безшумни.

Според експерти маршрутът на всеки украински дрон би преминал през поредица от ПВО системи, които биха им попречили да се доближат до резиденцията на Путин. В същото време Лавров и други руски представители предупредиха, че отговорът на Путин ще бъде военен.

Тръмп също коментира случая: “Научих за това от президента Путин. Бях много ядосан”. Американецът обаче призна, че може и да не е имало атака, и уточни, че ще се допита до американските разузнавателни агенции за това дали те имат доказателства. Според украинския външен министър Андрий Сибига “изфабрикуваната” версия на Русия има за

цел “да създаде фалшиво оправдание

за по-нататъшните атаки на Русия срещу Украйна, както и да подкопае и възпрепятства мирния процес”. Източници на “Блумбърг” твърдят, че е много вероятно заради атаката руснаците да променят позицията си в хода на мирните преговори.

По-рано Зеленски обясни пред “Фокс”, че основният проблем при разговорите остават териториите. Той уточни, че се разглежда възможността за изтегляне от окупираните региони, но само ако има референдум, с който да се види реалната позиция на украинския народ.

Зеленски поясни, че към момента, макар и около 87% от хората да искат мир, в общи линии процентът е същият и при отказа за изтегляне от фронтовата линия.

Зеленски беше категоричен, че няма доверие на Путин.

На въпрос за края на войната и евентуалното му слизане от президентския пост той лаконично отговори: “Бих искал да си почина, да видя семейството си”. Зеленски обаче не влезе в конкретика дали има предвид напускане на властта.

