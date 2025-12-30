Поне 4-ма са ранени след повреда на кабинков лифт в Италия, хеликоптери евакуираха 100 бедстващи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко четирима души бяха ранени след повреда на кабинков лифт в Северозападна Италия днес, а около сто пътници в лифта се оказаха блокирани и се наложи те да бъдат евакуирани с помощта на хеликоптери, предадоха световните агенции.

Властите казаха, че две кабинки на лифта са се блъснали респективно в горната и долната станция на лифта в близост до село Макуняга в планината Монте Моро, която е част от Пенинските Алпи, уточнява италианската противопожарна служба. Ранени са трима души, намиращи се в катастрофиралата кабинка на горната станция, както и операторът на линията в къщичката на станцията.

Ски пистите в района бяха затворени след инцидента, съобщава БТА.

Филипо Безоци, изпълнителен директор на фирмата, управляваща лифта - "Транспорт и сервиз на Макуняга", каза пред италианската новинарска агенция АНСА, че една от кабинките не е била забавена, за да слязат намиращите се в нея хора, а е продължила със същата скорост и се е забила в ограда на станцията.

"За щастие няма сериозни травми, ничий живот не е застрашен", уточни той.

Лифтът е бил спрян заради случилото се, а около 100 души, сред които деца и чуждестранни туристи, са били блокирани на горната станция на лифта, на надморска височина от близо 2800 метра, съобщават италиански медии.

Италианската държавна телевизия РАИ отбеляза, че лифтът е построен през 1962 година, а преди 2 години му е направена реконструкция на стойност 2 милиона евро.

В Италия е имало няколко сериозни инцидента с кабинкови лифтове, като при последния от тях - през април, четирима души загинаха край Кастеламаре ди Стабия, на около 30 километра югоизточно от Неапол, припомня Ройтерс.

През 2021 г. 14 души загубиха живота си при инцидент с лифт между Лаго Маджоре (второто по големина езеро в Италия) и близката ски зона.