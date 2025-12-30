ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Автобус се удари в жилищна сграда в Стокхолм, 10 п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22002815 www.24chasa.bg

Хуманитарната ситуация в Газа се влошава, предупреждават 10 държави

740
Деца чакат храна в ивицата Газа. Снимка: РОЙТЕРС

Влошаващата се хуманитарна ситуация в ивицата Газа буди сериозни опасения, пише в разпространено днес съвместно изявление на Великобритания, Канада, Франция и още няколко държави, цитирано от Ройтерс.

„Изразяваме сериозни опасения от това, че хуманитарната ситуация в Газа се влошава отново и продължава да е катастрофална", пишат външните министри на Канада, Дания, Финландия, Франция, Исландия, Япония, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Страните, подписали декларацията, призовават за предприемането на спешни действия.

Деца чакат храна в ивицата Газа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)