Хуманитарната ситуация в Газа се влошава, предупреждават 10 държави

Влошаващата се хуманитарна ситуация в ивицата Газа буди сериозни опасения, пише в разпространено днес съвместно изявление на Великобритания, Канада, Франция и още няколко държави, цитирано от Ройтерс.

„Изразяваме сериозни опасения от това, че хуманитарната ситуация в Газа се влошава отново и продължава да е катастрофална", пишат външните министри на Канада, Дания, Финландия, Франция, Исландия, Япония, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания.

Страните, подписали декларацията, призовават за предприемането на спешни действия.