Почина най-тежкият мъж в света

Мъжът, признат за най-тежкия човек в света, който в пиковия си момент е тежал над 600 кг, почина на 41-годишна възраст вследствие на тежка бъбречна инфекция, пише "Дейли мейл".

Хуан Педро Франко е издъхнал на 24 декември в болница в щата Агуаскалиентес, Централно Мексико, след като състоянието му рязко се влошило заради усложнения от бъбречната инфекция. Новината беше потвърдена от лекуващия му лекар д-р Хосе Антонио Кастанеда, който обясни, че в последните дни Франко е развил системни усложнения.

Франко привлича международно внимание през 2017 г., когато „Гинес" официално го призна за най-тежкия жив човек. Тогава той тежал 600 кг и поради крайното си затлъстяване бе почти напълно прикован на легло.

По-късно същата година той започва интензивна програма под наблюдението на д-р Кастанеда. Лечението включва средиземноморски тип хранене, богато на плодове и зеленчуци, както и две бариатрични операции — първо стомашен ръкав, а след това стомашен байпас. Благодарение на тях теглото му намалява почти наполовина и той успява отново да проходи след години неподвижност. Въпреки това дългогодишните му здравословни проблеми продължават да го правят уязвим.

През 2020 г. Франко успява да пребори и COVID-19, въпреки че е в особено рискова група.

Лекарят му по-късно описва случая като един от най-сложните в практиката си и подчертава, че откритостта на Франко е помогнала обществото да осъзнае, че затлъстяването е хронично заболяване, изискващо дългосрочно и съпричастно лечение.

Самият Франко е казвал, че години наред е опитвал диети без успех и е изпадал в отчаяние. След операциите той споделя, че дори малките неща — като да стане сам за чаша вода — отново са му дали чувство за свобода и самостоятелност.

Смъртта му напомня и за други случаи на екстремно затлъстяване, завършили със смърт вследствие на усложнения — като този на американеца Джон Брауър Минок, който е тежал около 635 кг и е починал през 1983 г. на 41-годишна възраст, както и на мексиканеца Мануел Уриве, достигнал над 540 кг и починал през 2014 г. на 48 години.